Fem tenåringer pågrepet etter ran i Oslo

Fem tenåringer er pågrepet og en sjette er i politiets varetekt etter et ran på Grønland i Oslo.

Politiet ble tilkalt sent mandag kveld etter at person meldte at han var ranet for både klær og eiendeler. Han var ikke skadd.

Politiet fikk raskt kontroll på en gjeng med tenåringer som mistenkes for å ha begått ranet. Fem er pågrepet, og en sjette som var etterlyst, har også politiet kontroll på.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokka 11.45 mandag kveld.

