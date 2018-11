Fem tips til snorkere: Slik unngår du å vekke kjæresten

For enkelte par, er snorking et problem som skaper mye irritasjon. Heldigvis finnes det noen enkle grep man kan ta for å bedre nattesøvnen.

Blir du holdt våken av kjærestens snorking på natta? Eller er du kanskje den som sover søtt, mens din kjære ligger ved siden av og vrir seg i frustrasjon?

Snorking er nemlig relativt vanlig, og blir vanligere dess eldre man blir, skriver Norsk helseinformatikk. Ifølge en italiensk studie snorker 10 prosent av menn og fem prosent av kvinner i 30-årsdalderen, mens 60 prosent av menn og 40 prosent av kvinner snorker i 60-årene.

Her er det imidlertid snakk om lett til moderat snorking, som betraktes som normalt og relativt uproblematisk. De som derimot snorker av en slik grad at det kan føre til sosiale og familiære problemer, såkalt «uttalt snorking», utgjør rundt 20 prosent av befolkningen - og nesten alle er menn.

Danske DR har intervjuet professor og overlege Poul Jennum fra Dansk Center for Søvnmedicin og professor Therese Ovesen på klinikken Flavour om snorking. De kommer med fem gode tips for en bedre nattesøvn - både for snorkeren og den som sover ved siden av:

1. Ikke drikk alkohol før du legger deg

Det er en kjent sak at fulle folk snorker mer - og høyere. Snorking skyldes at det er trangt i bakre del av svelget, og når du har drukket alkohol slapper musklene mer av, noe som er med på å lukke luftveiene.

Det samme gjelder for sovemedisin. Studier viser også at røyking fører til mer snorking.

2. Sy fast en tennisball i nattskjorta

Dette høres kanskje ut som et litt merkelig triks, men ifølge professor Jennum kan det være effektivt.

De fleste snorker nemlig mer når de ligger på ryggen, fordi tungen da faller lengst tilbake i munnen og blokkerer for luftveiene. Syr du fast en tennisball på baksiden av nattskjorta, vil det bli såpass ubehagelig å ligge på ryggen at du snur deg på siden eller på magen.

Kanskje litt ubehagelig for deg å våkne av at du ruller over på en tennisball, men kjæresten din vil nok bli litt mer fornøyd.

3. Gå ned i vekt

Ifølge Norsk helseniformatikk er overvekt den enkeltfaktoren som betyr mest for hvorvidt man snorker eller ikke. Årsaken er at fettvevet setter seg på yttersiden av halsen og rundt de musklene som ligger rundt luftveiene.

Går du ned i vekt, vil mange oppleve at snorkingen avtar. Selv et mindre vekttap kan ha god effekt, da fettet på yttersiden av halsen er noe av det første som ryker.

4. Bruk tannskinne

For noen snorkere, kan det hjelpe å bruke tannskinne. Du må selv oppsøke tannlegen for å få lagd en slik skinne.

Det tannskinnen gjør er å holde tungen på plass, slik at den ikke faller tilbake og forårsaker snorking.

5. Ta en test for å finne årsaken



For å finne årsaken til hvorfor man snorker, må man ta en test hos en spesialist. Du bør oppsøke lege hvis du på dagtid føler deg trøtt og faller lett i søvn, eller hvis snorkingen går ut over andres nattesøvn.

Er man plaget med uttalt snorking, kan det være at man lider av søvnapné. Det er en tilstand med anstrengt pusting under søvn, hvor man slutter å puste når man trekker inn pusten. Pustepausene fører til hyppige oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet, som igjen gjør at man på dagtid føler seg trøtt og uopplagt.

Ved påvist søvnapné, vil man få behandling.

