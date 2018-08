Fem varsler mot NTNU-ansatt i Trondheim

Det siste året har det kommet fem varslet mot en NTNU-ansatt i Trondheim. Det siste varslet betegnes som grovt.

Det skal ifølge Adresseavisen være en tidligere kvinnelig student som har varslet om seksuell trakassering. Mannen var veilederen hennes for ti-femten år siden.

«Oppførselen har helt klart vært over streken for hva som er passende; spesielt med tanke på at dette var min lærer», skriver hun. Det siste varselet kom 7. august og er ikke blitt behandlet ennå.

– Varselet er om hendelser langt utover det vi kan akseptere skal skje i en veileder-student-situasjon, sier dekan Olav Bolland på Fakultet for ingeniørvitenskap til avisa. Han opplyser at NTNU nå henter inn ekstern kompetanse for å innhente fakta rundt hva som har skjedd.

De fire andre varslene er ferdigbehandlet. Det ble funnet brudd på de interne retningslinjene i én sak om alkoholbruk for 16 år siden. På grunn av alvorlighetsgrad og at det er lenge siden, har det ikke ført til reaksjoner.

Mannen det varsles mot ønsker ikke å kommentere saken, og sier til Adressa at han ikke har lest det siste varselet eller kommet med sitt syn. Han tror varslene kommer som er resultat av en personalkonflikt han er i.

