Ferjesambandet Langevåg – Buavåg innstilt etter grunnstøting

Ingen ble skadd, men ferje måtte ha hjelp til å slepes til kai da ferja «Bømlafjord» grunnstøtte søndag kveld på vei til Buavåg. Strekningen er innstilt.

Fjord1, som opererer ferjestrekningen, opplyser klokka 2.44 at rute 1011 Langevåg – Buavåg-sambandet er stengt inntil videre.

Hovedredningssentralen på Sola opplyser til NTB at de klokka 22.18 søndag kveld fikk melding om at ferja «Bømlafjord» hadde hatt en mindre grunnstøting og hadde behov for slepehjelp.

– Det var totalt sju personer om bord, fem besetningsmedlemmer og to passasjerer. Ferja var på vei til Buavåg og var omtrent 300 meter unna da den hadde grunnberøring. Det var ikke snakk om vanninntrengning, og den ble slept til Langevåg kai. Vi var ferdige med det rundt klokka 2, sier redningsleder Thoralf Juva.

Han sier det ikke var snakk om personskader.

Årsak til grunnstøtingen er ikke kjent, men operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt opplyser at det rutinemessig er opprettet sak

– Vi har vært der og avhørt kaptein og styrmann. Det er ingen mistanke om promille. Hva som ellers kan være årsaken, må vi komme tilbake til, sier Randulff.

