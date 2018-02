Ferske klassekamerater ble alt annet enn bestevenner på bli kjent-fest

En bli kjent-fest endte med knyttneveslag og nesebrudd, da en ung mann sa til en annen festdeltaker at han hadde hatt sex med dama hans.

(Telemarksavisa): Det var en septemberkveld i 2016 at to påbyggingsklasser til en videregående skole holdt en privat bli kjent-fest i Porsgrunn. En nå 22 år gammel skiensmann slo til en annen mann på festen, og den fornærmede fikk blant annet et brudd i nesa, et kutt under øye, blåmerker og dobbeltsyn i et par uker etterpå. De to var for øvrig ferske klassekamerater da voldsepisoden skjedde.

Ringte kjæresten fra festen

I fjor ble 22-åringen dømt til fem måneders ubetinga fengsel. Han nektet straffskyld og anket saken til Agder lagmannsrett, som har redusert straffen noe. Agder lagmannsrett har enstemmig dømt 22-åringen til 120 dagers fengsel, hvor av 30 dager gjøres betinga med to års prøvetid.

22-åringen nektet straffskyld, men erkjente at han hadde slått til den fornærmede mannen. Ifølge 22-åringen hadde den fornærmede mannen sagt at han hadde hatt sex med kjæresten hans, noe som gjorde ham svært opprørt. Han hadde ringt til kjæresten, som benektet at dette stemte og hun sa også at hun ikke ante hvem den fornærmede var. Deretter oppsøkte 22-åringen den fornærmede på festen igjen, og det ble et basketak, hvor han slo flere slag, og hvor minst ett slag traff den fornærmede i nesa.

Nektet for sex-kommentar

Andre fikk skilt de to, og en festvert ba de to om å skvære opp, noe begge sa seg enige i. Men da den fornærmede rakk ut hånda, svarte 22-åringen med nye slag.

I retten forklarte 22-åringen at han hadde drukket mellom 10 og 15 såkalte Jelly-shots, samt noe øl, whisky og Jägermeister, før hendelsen. I tillegg hadde han deltatt i en Jelly-shot konkurranse. Han hevdet at han slo for å verge seg, siden den fornærmede hadde spurt om han ville ha juling. Han sa også at den fornærmede hadde slått flere slag, før han slo tilbake.

Den fornærmede derimot hevdet at han ikke hadde sagt at han hadde hatt sex med 22-åringens kjæreste, men at han kanskje hadde dratt noen «guttevitser» som 22-åringen hadde misforstått. Han sa også at han ikke hadde forstått hva den første konfrontasjonen dreide seg om, og at han forsøkte å holde 22-åringens armer fast, på grunn av slagene. Lagmannsretten utelukker ikke at 22-åringen, som var svært berusa, kan ha oppfattet dette som et angrep.

– Ikke grunnlag for å frinne

Lagmannsretten mener at det ikke er grunnlag for å frinne 22-åringen, selv om han var provosert.

– Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i en sak som dette. Det dreier seg om vold som lett kunne ført til større skader enn det ble. Volden skjedde på et sted hvor det var mange unge mennesker samlet, og hvor situasjonen kunne utartet seg, spesielt fordi en rekke av deltakerne var berusa. Det er skjerpende at volden ble utøvd i to tidssekvenser med 10–20 minutters mellomrom, heter det i dommen.

Les flere nyheter fra Telemarksavisa her.

Mest sett siste uken