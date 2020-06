FHI: – Ingen grunn til å bruke munnbind hele tiden

Folkehelseinstituttet (FHI) vil ikke anbefale å bruke munnbind hele tiden, men sier de norske rådene er i tråd med nye munnbind-råd fra WHO.

– Det er ingen omfattende spredning i det norske samfunnet nå, og dermed ingen grunn for å anbefale munnbind hele tiden, heller ikke for helsepersonell. Vi revurderer rådene våre kontinuerlig både basert på ny kunnskap og på smittesituasjonen i Norge, sier overlege og seksjonsleder Are S. Berg ved FHI til NTB.

Fredag la Verdens helseorganisasjon (WHO) fram en oppdatert veiledning om munnbind og ba regjeringer oppfordre til bruk av munnbind på folksomme steder som på offentlig transport, i butikker og i andre lukkede eller folksomme miljøer.

Tidligere har WHO bare anbefalt munnbind for helsepersonell, covid-19-syke og deres omsorgspersoner.

Ifølge Berg er de norske anbefalingene i tråd med den nye veiledningen fra WHO.

– Folkehelseinstituttet følger hele tiden med på ny forskning og nye råd fra WHO, det europeiske smitteverninstituttet ECDC og andre, sier han.

