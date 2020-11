FHI: Å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise

FHI ber folk som reiser fra områder med mye smitte i Norge, om å være forsiktige de første ti dagene etter ankomst til områder med lite smitte.

− Regjeringen fraråder nå unødvendige reiser innenlands. Men de viktigste reisene, som å reise hjem til jul, kan være en nødvendig reise for den enkelte, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider lørdag.

Her publiserer FHI sine smittevernråd ved reiser innenlands.

I noen områder av Norge, slik som i Oslo og Bergen, er det nå mye pågående smitte. Samtidig er det mange kommuner som knapt har hatt noe smitte.

− Reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning – uavhengig av om man krysser en landegrense, sier overlege Trude Arnesen ved FHI.

− I slike tilfeller må du huske på at du de første ti dagene etter reisen har høyere risiko enn de rundt deg for å være smittet, selv om du føler deg helt frisk, sier Arnesen.

(©NTB)

