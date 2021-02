Dersom vaksineleveransene går som planlagt, kan alle over 18 år i Norge være fullvaksinert innen sommeren, mener FHI.

– Hvis alt går etter planen med leveransene av vaksinene vi har en avtale om og at de vaksinene som er under arbeid blir godkjent, tror jeg alle over 18 år kan være fullvaksinert til sommeren, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til Aftenposten.

Tidligere fredag kunngjorde helseminister Bent Høie (H) at en ny EU-avtale sikrer Norge i overkant av 2,4 millioner doser med vaksinen fra Pfizer og Biontech.

I tillegg har Norge en opsjon på 1,12 millioner doser. Dette kommer på toppen av de 3,7 millioner dosene Norge allerede har avtale om.

– Dette kan igjen åpne for en lettelse på tiltakene i sommer, sier Bukholm.

