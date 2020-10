FHI anbefaler at covid-19-vaksinen blir gratis

Når en koronavaksine kommer til Norge bør den og selve vaksinasjonen være gratis, mener Folkehelseinstituttet.

Det skriver de i en vurdering om organiseringen av vaksinasjonen mot covid-19 i Norge.

FHI tror at flere vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. De peker på at data viser at pandemien rammer sosialt ulikt og mener at det tilsier at det bør være gratis.

Videre mener FHI at vaksinen bør være gratis fordi gevinsten av vaksinasjon ikke bare tilfaller den enkelte vaksinerte, men også kommune staten og virksomheter som etter hvert vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjoner på samfunnslivet.

Dersom det likevel blir iverksatt egenbetaling, så mener Folkehelseinstituttet at denne bør reguleres til et fast beløp slik at kostnaden blir den samme over hele landet.

I vurderingen anslår Folkehelseinstituttet at vaksinen vil koste mellom 50 og 300 kroner og at hver vaksinering vil koste mellom 100 til 200 kroner.

I vurderingen anbefaler også FHI at koronavaksinasjonen organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Begrunnelsen for dette er blant annet at det med et slikt program er mulig å ha en nasjonal helhetlig plan for distribusjon, oversikt, gjennomføring, overvåking og kommunikasjon.

