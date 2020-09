FHI anbefaler at helsepersonell tar influensavaksine

Årets sesonginfluensa er ikke over oss ennå, men de vanlige forholdsreglene skal også tas i år. Spesielt helsepersonell bes om å ta vaksinen.

– Influensaen har ikke kommet ennå, men vi har ingen endringer i rådene om hvem som bør ta influensavaksine, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under onsdagens pressekonferanse.

Det betyr at personer i risikogrupper, helsepersonell, personer med nedsatt immunforsvar, beboere i sykehjem og eldreboliger og generelt voksne over 65 år anbefales å ta vaksinen.

Hun understreket at det er viktig at helsepersonell som har pasientkontakt vaksinerer seg ettersom det er viktig at helsevesenet er i stand til å møte et eventuelt nytt smitteutbrudd.

Årets influensavaksine er ikke klar ennå, men helsemyndighetene vil gå ut med en bred informasjonskampanje når vaksinen er tilgjengelig.

