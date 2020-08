FHI anbefaler bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land

Personer som har vært utenlands i «røde» land, bør bruke munnbind fram til de er der de skal oppholde seg i karantenetiden, melder FHI.

Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen gjelder fra og med i dag.