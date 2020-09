FHI-anbefaling: Nesten hele Europa i rødt – men gult for flere svenske regioner

FHI anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for Italia og Slovenia, men fjerner rødt nivå for Kypros og flere svenske og danske regioner.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Det gjelder Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten. De siste ukene har det vært en betydelig nedgang i insidens i disse regionene. Også Sjælland i Danmark har hatt en nedadgående trend i smittetall, og FHI anbefaler at innreisekarantene også her blir fjernet, heter det i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet. Derimot har smittetallene i både Italia og Slovenia steget raskt de siste ukene, og FHI følger nøye med på situasjonen. For uke 34 og 35 hadde Italia, inkludert San Marion og Vatikanstaten, 23,7 tilfeller per 100.000 innbyggere. Også Estland og Litauen har stigende smittetall. FHI anbefaler samtidig å fjerne innreisekarantenen for Kypros, der smittetallet har falt den siste tiden. Per 31. august er smittetallet 17,7 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. 19. august ble København, Storbritannia, Hellas, Irland og Østerrike «røde», og det ble dermed innført krav om innreisekarantene. UD har også frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyene, Frankrike, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tsjekkia og flere regioner i Sverige og Danmark.