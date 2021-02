AstraZenecas koronavaksine blir trolig ikke godkjent for personer over 65 år i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet til VG.

– Det ligger an til at AstraZeneca-vaksinen blir godkjent for personer under 65 år, bekrefter Geir Bukholm i FHI overfor VG.

Etter å ha vurdert om vaksinen skal anbefales å brukes for folk over 65 år, ser det ut til at det kun er personer i aldersgruppen 18 til 65 år som skal få denne vaksinen. De som er eldre, vil dermed få RNA-vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna.

