FHI bekymret for smitteoppblomstring under fadderukene

– Alle bør egentlig oppføre seg som om de er smittet. Gjør de det, så reduserer de faren for å smitte andre, er overlege Preben Aavitslands råd til ferske studenter. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

FHI-overlege Preben Aavitsland er urolig for at smitten skal øke når studentene skal bli kjent med hverandre under fadderukene

Rekordmange 108.000 har fått tilbud om studieplass i høst og i midten av august starter fadderukene på universiteter og høyskoler. Med en pågående pandemi, er helsemyndighetene urolige for hva som skjer når tusenvis av unge studenter samles til fest. –Vi er nok litt urolige for smitte under fadderukene, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NRK. – Da kommer det ungdommer fra hele landet. Noen av dem har kanskje nylig vært på utenlandsferie. De blander seg og skal kanskje ha ganske nær kontakt, sier han. Han har følgende råd til de som snart skal i gang med fadderukene. – Alle bør egentlig oppføre seg som om de er smittet. Gjør de det, så reduserer de faren for å smitte andre. (©NTB)