FHI ber kommunene forberede seg godt på vaksinering i ny veileder

En godkjent vaksine nærmer seg stadig Norge. Mandag lanserte FHI sin vaksineringsveileder til kommunene, hvor de ber om en grundig kommuneplan.

– Kommunene har en plikt til å tilby vaksine til alle innbyggere som er anbefalt det, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

FHI planlegger for å ta imot de første vaksinedosene allerede i neste måned. Pfizer-vaksinen, som ligger best an til å bli godkjent for bruk i blant annet Norge, krever lagring i 70 minusgrader.

– Denne vaksinen krever en annen type logistikk og har ikke samme fleksibiliteten som man er vant til. Kommunene må ha en veldig, veldig tydelig plan. De må vite hvem som kommer når, sier Berg.

Vaksinen vil først bli sendt til FHIs sentrallager, hvor den så vil bli distribuert videre til kommunene rundt om i landet. Når den er tint, har den en holdbarhet på kun fem dager.

– Det er det som er den store utfordringen på kommunenivå, sier Berg.

FHI skriver derfor i veilederen at kommunene må ha detaljerte oversikter over når, hvor og hvem som skal vaksineres. Alt må være på plass før vaksinen leveres til kommunen.

