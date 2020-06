FHI: De fleste koronasyke ble smittet privat

Et flertall av dem som har blitt smittet av koronaviruset i Norge de siste ukene, har fått det privat, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– De fleste som er smittet, er smittet i privat sammenheng. Langt færre har blitt smittet på jobb eller ved offentlige arrangementer, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

I ukesrapporten for uke 24 skriver FHI at informasjon om hvor folk fikk smitten fra, er tilgjengelig i 126 av tilfellene fra uke 23–24. Dette er 66 prosent av alle registrerte smittede i denne perioden.

Blant dem med kjent smittested ble 52 prosent smittet i privat husstand/privat arrangement. 7 prosent er antatt smittet på jobb/universitet og 4 prosent er antatt smittet på offentlig arrangement.

Ser man på hele pandemien under ett, har FHI informasjon om smittesituasjonen for 4.457 av de registrerte tilfellene.

– Blant disse hadde 3.045 (68 prosent) hatt kontakt med et kjent tilfelle. For 129 av tilfellene i uke 23–24 er informasjon om kjent nærkontakt tilgjengelig. Blant disse hadde 109 (84 %) hatt kontakt med et kjent tilfelle, skriver FHI.

Den siste ukesrapporten viser at antall sykehusinnleggelser som følge av covid-19 har vært 10 eller færre de siste fire ukene, og de siste fem ukene har til sammen seks nye pasienter med bekreftet covid-19 blitt innlagt i intensivavdeling.

Med unntak av en liten økning i meldte covid-19 tilfeller i uke 23, har det vært nedgang i meldte tilfeller siden uke 13. I forrige uke ble to nye pasienter med bekreftet koronasmitte innlagt på norske sykehus. To nye pasienter ble innlagt på intensivavdeling.

