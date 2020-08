FHI: Første smitteøkning siden mars

FHI meddeler i en fersk rapport at smittespredningen øker for første gang siden mars, men presiserer at smitten fortsatt er lav i befolkningen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Etter en nedgang av korona siden slutten av mars, har det de siste to ukene vært en økning i antall meldte tilfeller, viser Folkehelseinstituttets ferske ukesrapport. – Den samlede overvåkingen viser en økning i smittetallene siste uke, men fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen, skriver FHI i en ukesrapport som ble publisert onsdag. De siste to ukene har det vært 290 nye tilfeller av koronasmitte i Norge, der 196 av tilfellene er rapport inn den siste uken, fordelt på 37 kommuner. Smitten er i dag 5,4 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og kommer i hovedsak av reiser, lokale utbrudd og klynger. (©NTB)

Reklame Nå kan du kjøpe gullboken som feirer Liverpools seriemesterskap nummer 19