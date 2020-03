FHI: Historisk lave aborttall i 2019

For første gang er tallet på aborter i Norge under ti per 1.000 kvinner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre aborter blant kvinner under 25 år.

Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i både selvbestemt abort og nemndbehandlede aborter, viser tall fra Folkehelseinstituttet som ble lagt fram fredag. Aborttallene har aldri vært lavere enn i 2019, da det ble registrert 11.726 svangerskapsavbrudd i Abortregisteret. Raten for aborter var da for første gang under ti per 1.000 kvinner, nærmere bestemt 9,7. Tallet på nemndbehandlede aborter gikk ned 9,3 prosent i 2019 sammenlignet med året før. Det ble utført 516 slike aborter, det laveste tallet siden 2003. (©NTB)

