FHI kritiserer kommuner for skolestengning før jul

FHI advarer mot smittefrykt som et argument for skolestengning. De mener at flere kommuner stengte skoler før jul uten at det var begrunnet i smittesituasjonen.

– Mange steder ble det åpenlyst sagt at det ble gjort for at smitte og karantene ikke skulle ødelegge julefeiringen for lærere og elever, skriver FHI i et en revidert høringsuttalelse i forbindelse med et forslag fra Kunnskapsdepartementet om bruk av hjemmeopplæring også i situasjoner hvor det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak.

I høringsuttalelsen er FHI svært kritiske til forslaget fra Kunnskapsdepartementet, noe de også var i første høringssvar 7. desember.

Advarer mot «smittefrykt» som begrunnelse for skolestengning

De mener at forslaget vil underminere det nåværende tiltaksregimet i skolen og advarer mot at smittefrykt «skal snike seg inn som begrunnelse for stenging».

FHI eksemplifiserer blant annet dette ved å trekke fram at mange skoler i ukene før jul ble stengt for ikke å ødelegge julefeiringen.

– Mange kommuner stengte skoler uten dialog med FHI, og uten at det var begrunnet i lokal smittesituasjon, heter det.

FHI: Mindre smitte med åpne skoler

FHI trekker også fram at smitteutviklingen de siste par månedene gir ytterligere støtte for at skolestengning faktisk kan gjøre sittesituasjonen verre blant tenåringer.

– For hver uke som går, får vi altså sterkere belegg for at åpne skoler – med ivaretakelse av smittevern – er med på å holde smitten nede blant tenåringer. En sannsynlig forklaring er at åpne skoler gir ungdommer regelmessig adgang til sosialt samvær, samtidig som grunnleggende smittevern ivaretas, skriver FHI, som mener det er urealistisk at ungdommer ikke vil være sammen med hverandre.

De peker blant annet på at smitteøkningen over jul og nyttår var større blant tenåringer og unge voksne enn i andre aldersgrupper, men at smittetallene i aldersgruppen er redusert med rundt 40 prosent fra uke 1 til uke 2.

I uke 1 og 2 har alle ungdomsskoler og videregående skoler vært åpne med rødt tiltaksnivå.

