Færre innleggelser på sykehus og færre dødsfall gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) nå mener at vi begynner å se effekten av koronavaksinering blant eldre.

Det forteller fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

– Det vi ser, er at antall innleggelser går ned, og det er jo de eldste som blir syke og havner på sykehus. Det er også der de fleste dødsfallene er, og vi ser færre utbrudd på institusjoner for eldre. Det tror jeg vi kan ta som et klart signal på at vi begynner å se effekten av vaksinen, sier Forland.

