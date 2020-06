FHI: Munnbind kan bli nødvendig om koronasmitten øker igjen

Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt ikke bruk av munnbind slik koronasituasjonen er i Norge nå. Men hvis situasjonen forandrer seg, kan det bli nødvendig.

– Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som forebyggende tiltak vurderes på nytt, skriver Folkehelseinstituttet i oppsummeringen av en ny gjennomgang.

I gjennomgangen legger FHI vekt på at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå oppfordrer regjeringer til å anbefale bruk av munnbind og masker under visse omstendigheter.

Samtidig presiserer FHI at de ikke vil anbefale bruk av munnbind i Norge i dagens situasjon.

