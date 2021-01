FHI: – Mutert virus påvist på sykehjem i Drammen

Det er påvist et mutert virus på sykehjemmet på Fjell i Drammen. Sykehjemmet har vært et av de hardest rammede under koronapandemien.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er den muterte varianten verken den britiske eller den sørafrikanske varianten, men en mutasjon som har vist seg å være svært smittsom også andre steder i landet, skriver Drammens Tidende. Sykehjemmet på Fjell har hatt 17 dødsfall, noe som tilsvarer 34 prosent av den totale kapasiteten ved hjemmet. Varianten er ikke den fryktede mutasjonen fra Storbritannia eller Sør-Afrika, men går under navnet B. 1.1.64 og er knyttet til utbrudd flere steder i Norge. Foruten Viken også i Midt-Norge, Troms og Finnmark samt Vestfold og Telemark. (©NTB)

