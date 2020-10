FHI: Norge ble varslet om koronasmitte fra Østerrike allerede 4. mars

4. mars ble Norge varslet av Island om koronasmitte blant skiturister som kom fra Østerrike. Først fire dager senere ble reiserådene for Tirol-regionen endret.

Det bekrefter overlege Didrik F. Vestrheim i Folkehelseinstituttet til VG.

4. mars meldte Island at åtte skiturister, som kom fra Ischgl i Østerrike, hadde testet positivt for koronaviruset. Først 8. mars ble Tirol satt på listen over områder med utbredt spredning.

– Det var en del usikkerhet knyttet til situasjonen i Østerrike. Myndighetene i Østerrike rapporterte kun få tilfeller gjennom det europeiske varslingssystemet, og vi hadde altså noe sprikende informasjon om situasjonen, sier Vestrheim.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det er for tidlig å evaluere håndteringen.

– Jeg vet ikke helt hvor mye det betydde. Jeg vil være forsiktig med å si at de burde rykket ut med en gang. Da måtte muligens tusenvis ha gått i karantene og det ville vært veldig dramatisk, sier han.

(©NTB)