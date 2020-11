FHI: Økningen av koronasmitten har avtatt

Etter flere uker med betydelig økning i antall tilfeller av koronasmitte er situasjonen i ferd med å flate ut, ifølge FHI.

I oktober var reproduksjonstallet (R) for koronasmitten på 1,4. I november har det falt til 1,2, anslår Folkehelseinstituttet (FHI).

R-tallet er en matematisk beregning av hvor mange personer en koronasmittet smitter videre. For at smittetallet skal minke, må R-tallet være under 1.

– Flatet ut

I den siste ukerapporten går det fram at det ble meldt 3.994 smittetilfeller i uke 46, en ørliten nedgang fra uke 45, da det ble meldt om i alt 4.045 tilfeller. I ukene før har det vært meldt om en betydelig smitteøkning.

– Vi ser tegn til at antall nye smittede som er registrert, har flatet ut. Økningen er ikke sterk, slik den har vært i mange uker før dette, opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Dette skjer etter flere uker med betydelig økning. Men situasjonen er ustabil, sier hun og viser til at Danmark fikk et fall før det kom en brå økning igjen.

Også Norge hadde en liten reduksjon i midten av oktober, før økningen skjøt fart, påpeker Stoltenberg.

– Smittetrykket i Norge er fortsatt høyt, med store lokale variasjoner.

Likt antall på sykehus

Andelen positive blant de testede har økt fra 2,52 prosent i uke 45 til 2,78 prosent i uke 46.

Oslo har høyest forekomst med 303 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 45 og 46 samlet. Deretter følger Vestland med 230 og Viken med 202 tilfeller, mens Møre og Romsdal har lavest forekomst med 32 meldte tilfeller. Antall smittede gikk ned i seks fylker.

Antall som ble lagt inn på sykehus, var 91 i uke 46, mot 92 i uka før. Helse sør-øst har det høyeste antallet nyinnleggelser.

15 av de innlagte hadde behov for intensivbehandling, samme antall som i uke 45.

