FHI-overlege: Lavere leveranse av koronavaksine får konsekvenser

Det kan få betydelige konsekvenser at Norge får færre doser enn forventet av koronavaksinen til AstraZeneca i februar, sier FHI-overlege Preben Aavitsland.

Forrige uke ble det kjent at Norge får rundt 1 million færre doser av AstraZeneca-vaksinen i februar enn ventet.

Det var ventet at Norge ville få 1,12 millioner doser i februar, men nå ventes det at Norge vil motta i underkant av 200.000 doser av vaksinen i løpet av februar.

– Det får betydelige konsekvenser, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Dagens Næringsliv.

Han sier at planen, dersom det hadde kommet 1,12 millioner doser i midten av februar, var at landets kommuner kunne gi første dose til rundt en femdel av landets befolkning i løpet av to-tre uker i februar-mars. I de påfølgende ukene ville man hatt nok doser til dose nummer to for disse. Men nå har planen gått i vasken, ifølge Aavitsland.

– Det er en gedigen skuffelse. Det gir oss nok en påminnelse om at vaksineleveransene er usikre, og at det er uklokt å spekulere om når ulike grupper kan være vaksinert, sier han.

Fredag sa helseminister Bent Høie (H) at det er beklagelig at Norge får færre doser av AstraZeneca-vaksinen, men at det hele tiden har vært klart at det kan oppstå forsinkelser.

(©NTB)

Reklame Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus