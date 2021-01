FHI-overlege: Mutantviruset har lavere spredningsevne enn først antatt

FHIs beregninger tilsier at den britiske virusmutasjonen har noe lavere R-tall enn først antatt, opplyser overlege Preben Aavitsland til Bergens Tidende.

Aavitsland bekrefter overfor avisen at flere vurderinger rundt mutasjonen blir oppdatert når FHI kommer med en ny risikorapport.

Blant annet har FHI gjort beregninger av hvor smittsom den nye mutasjonen egentlig er. FHI har tidligere beregnet at spredningsevnen, R-tallet, har vært mellom 0,4 og 0,5 høyere hos mutasjonen.

– Vi regner med at spredningsevnen for den engelske varianten er sånn at en pasient i gjennomsnitt smitter omtrent 0,3 eller 0,4 flere pasienter enn en pasient med det gamle viruset, sier Aavitsland.

– Det er basert på en ny tolkning av bildet vi ser blant annet fra Danmark og Storbritannia. Det er fortsatt litt usikkerhet knyttet til dette, legger han til.

