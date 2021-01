FHI publiserte konfidensielle vaksineopplysninger på internett

Folkehelseinstituttet publiserte onsdag kontaktinformasjon til representanter for ulike mottakere av koronavaksiner på internett.

FHI opplyser fredag at de derfor vurderer risikoen rundt distribusjonen av vaksiner på nytt. Kontaktinformasjon på mottakere lå ute på nett fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen.

Oversikten over hvilke kommuner som mottar vaksine de nærmeste dagene, ble publisert onsdag ettermiddag. I to av dokumentene som ble lagt ut, lå det også i en skjult arkfane i Excel-dokumentet med kontaktinformasjon til representanter for de ulike mottakerne med epostadresser og mobiltelefonnummer, opplyser FHI.

– Dette er informasjon som av sikkerhetshensyn ikke skulle ligget ute, og den ble fjernet torsdag formiddag fra nettsidene, sier leder for koronavaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm.

Den nye risikovurdering rundt distribusjonen av vaksinene gjennomføres nå i samråd med ulike berørte parter.

– Distribusjonen av vaksinene fortsetter i utgangspunktet som normalt, men det kan være aktuelt med styrket sikkerhet på ulike punkter eller annet. Vi har ingen ytterligere kommentarer til sikkerheten rundt distribusjonen av vaksinene, sier Bukholm.

