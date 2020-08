FHI-sjef tror det kan ta tid før en vaksine knekker koronaviruset i Norge

FHIs vaksinesjef sier til Bergens Tidende at det er veldig optimistisk å tro at de første vaksinedosene kan være klare allerede første kvartal neste år

Avdelingsdirektør Britt Wolden for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet, leder en nylig nedsatt prosjektgruppe som skal sikre Norge koronavaksiner og planlegge vaksineringen. Hun omtaler helseminister Bent Høies håp om vaksineringsstart tidlig neste år som «veldig optimistisk».

– Det er fremdeles betydelig risiko for at vaksinekandidatene som er lengst fremme i utviklingen, ikke blir godkjent, sier hun. I løpet av 2021 tror Wolden imidlertid vi skal ha en vaksine i Norge, sier hun til Bergens Tidende.

Wolden ser for seg at dosene vil ankomme Norge litt og litt, sannsynligvis over år.

– Antall vaksinedoser vil i en tid være langt mindre enn etterspørselen, fastslår hun.

Woldens største bekymring er at vaksineutviklingen slår feil.

– At man enten ikke greier å oppskalere produksjonen, eller at resultatene av de kliniske testene ikke blir som forventet, sier hun.

På spørsmål om hvor lang tid går det før Norge har fått nok doser til at vaksinen har tatt knekken på viruset, svarer hun:

– Det blir nesten bare spekulasjoner, for det er så mange variabler her. Det kan nok gå mot 2022–2023. Kanskje 2023. Men det blir bare gjetning, understreker Britt Wolden.

