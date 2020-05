FHI skal analysere dødsårsaker i Norge under virusutbruddet

Folkehelseinstituttet (FHI) planlegger analyser av totaldødeligheten og hva folk har dødd av under koronaviruspandemien.

Prosjektet har arbeidstittelen «Dødelighetsanalyser covid-19», opplyser direktør Knut-Inge Klepp for psykisk og fysisk helse i FHI til Bergens Tidende.

Blant det FHI ønsker å få svar på, er om færre har dødd av andre smittsomme sykdommer eller av andre årsaker under virusutbruddet. Resultatene skal brukes til å styrke forståelsen av hvilke helsekonsekvenser et slikt utbrudd har i befolkningen.

Til nå er antallet koronadødsfall for lavt i forhold til antallet dødsfall normalt for perioden til å kunne fastslå om mulig overdødelighet og dødsårsaker kan knyttes til forhold under koronautbruddet.

