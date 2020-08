FHI: Smittetallene stabile i forrige uke

Etter to foregående uker med økende koronasmitte, var smittetallene igjen stabile i forrige uke, ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport.

Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger som krever en del smittesporingsarbeid i enkelte kommuner, skriver FHI i sin rapport for forrige uke (uke 33).

– Etter flere uker med stabilt lave smittetall, var det en økning i antall meldte tilfeller i uke 31 og 32. Siste uke var antall meldte tilfeller på samme nivå som i uke 32, til tross for en økning i antall tester på 54 prosent, opplyser FHI.

Antall ukentlige sykehusinnleggelser og innleggelser på intensivavdeling betegnes fortsatt som lavt.

Lokale utbrudd

I rapporten understrekes det at den nye smitten nå i hovedsak foregår i forbindelse med lokale utbrudd og personer smittet i utlandet, primært i land som er omfattet av karanteneplikten.

For landet sett som ett, er smitten nå på 13,6 tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 32 og 33 samlet. Når FHI vurderer smittesituasjonen i andre land, er grensen på 20 tilfeller per 100.000 for innføring av karanteneplikt ved reiser.

Det var en økning i antall meldte tilfeller siste uke i fem fylker: Agder, Innlandet, Troms og Finnmark, Vestland og Vestfold og Telemark.

Tre fylker, Oslo, Trøndelag og Møre og Romsdal, meldte om færre tilfeller enn uka før.

Flest tilfeller ble meldt fra Viken (110 tilfeller i uke 33 mot 147 tilfeller i uke 32) og Oslo (106 tilfeller i uke 33 mot 122 i uke 32)

Flest smittes hjemme

FHI har informasjon om kjent nærkontakt og smittested for 378 smittetilfeller de to siste ukene.

Blant disse var mest vanlig antatt smittested privat husstand (35 prosent), privat arrangement (19 prosent), reisefølge (9 prosent), serveringssted/bar/utested (9 prosent) og jobb/universitet (8 prosent).

Modellene til FHI anslår at det var opp mot 700 smittsomme personer i Norge mandag denne uken.

Det anslås at det såkalte reproduksjonstallet, også kjent som R, ligger på 0,77 i perioden etter 1. juli. Tallet forteller hvor mange man antar at hver koronasmittet, smitter videre.

– Nytt reproduksjonstall fra 1. august introduseres i neste uke for å bedre kunne følge situasjonen den seneste tiden. Med få nye tilfeller og innleggelser vil det være større usikkerhet i reproduksjonstallet, opplyser FHI.