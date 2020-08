FHI Snur i Polen-vurderingen

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold meldte under regjerings pressekonferanse at Polen trolig ville bli skifte fargekategori til rød. Nye opplysninger om en regnefeil i ECDC gjør at FHI nå snur i sin opprinnelige vurdering. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)