FHI vil ikke rangere koronavaksinene

FHI vil ikke rangere de forskjellige vaksinene, selv om koronavaksinen fra AstraZeneca skulle redusere smittespredning, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Vaksinene kan sammenlignes etter flere dimensjoner, men i dag har det kommet nyheter som vi skal gå grundigere inn i.

Hun snakker om onsdagens nyhet om at AstraZeneca-vaksinen både beskytter bedre enn det som var grunnlag for godkjenning, og at vaksinen gir vesentlig redusert smittespredning.

– Hvis det stemmer, er det en svært god nyhet, sa Stoltenberg.

– Men vi har ikke noe grunnlag for å rangere vaksinene som a- og b-vaksiner. Det vil være viktig for oss å gå mer detaljert inn i det og si noe om hver enkelt av egenskapene, sa FHI-direktøren.

Hun peker også på at effektiviteten til AstraZeneca slett ikke er verst sammenlignet med vanlige influensavaksiner

Ifølge en studie utført ved Universitetet i Oxford i Storbritannia gir én enkelt dose med AstraZeneca-vaksine 76 prosent beskyttelse i opptil 90 dager og bremser risikoen for å smitte andre med 67 prosent.

