FHI vil ikke rødliste Belgia

Overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at de ikke endrer på Belgias status som grønn foreløpig, til tross for at det nå er godt over 20 smittede per 100.000 innbyggere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)