FHI vil koronateste friske personer

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet vil teste et utvalg av befolkningen, istedenfor bare noen grupper. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Island har testet et utvalg fra hele befolkningen, for å finne mørketallene over hvor mange som er smittet av korona. FHI vil gjøre samme eksperiment i Norge.

Island har gjennomført 12.000 tester, som betyr at de er det landet i verden som har testet størst andel av befolkningen. Det gir svar på to spørsmål: hvor mange av dem som ser ut til å være infisert som faktisk har viruset, og hvor bred spredningen av viruset er i samfunnet, skriver NRK. 6.163 islendinger uten symptomer på koronavirus er blitt testet, og 52 av prøvene har vært positive. Folkehelseinstituttet har fattet interesse for den islandske modellen. I dag prioriteres de som har symptomer på luftveisinfeksjon og er i risikogruppe, eller jobber i helsevesenet for testing. – Det vil være veldig nyttig å gjøre en lignende type studie i Norge. Dette er ikke bare noe vi har lyst å gjøre, dette er noe som vil bli gjort. Vi jobber bare med å få det på plass med tanke på gjennomføring og finansiering, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland i FHI. (©NTB)

