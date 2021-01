FHI vurderer ny vaksinestrategi

FHI vurderer å gå over til å sette alle koronavaksinene så snart de ankommer landet i stedet for å spare halvparten til dose nummer to.

– Første dose vil gi en viss beskyttelse, så å komme tidlig til med den, vurderer vi, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG. Koronavaksinen fra Pfizer og Biontech skal settes i to doser med tre ukers mellomrom. Etter første dose gir den en beskyttelse på 52,4 prosent mot koronaviruset, og én uke etter at man har fått andre dose er effekten anslått til 95 prosent. Ifølge VG vurderer FHI nå å gå over til samme strategi som Danmark, hvor alle leveransene sendes ut til pasienter som skal vaksineres med én gang, og hvor man bruker senere leveranser til dose to. I Norge spares halvparten på fryselagre slik at man holder av neste dose til alle som får sin første dose. – Dette er noe vi diskuterer fortløpende hvordan vi skal få til på en best mulig måte. Det henger også sammen med en kompleks logistikk, sier Berg. Siden andre juledag har legemiddelprodusenten Pfizer levert til sammen 89.000 vaksinedoser til Norge. På søndag hadde Norge satt 2.200 doser, mens tallet fra Danmark, som får like mange doser som oss, var 40.000. (©NTB)

