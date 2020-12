I forrige ble det meldt om 2.500 smittetilfeller. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med uka før. Andelen positive blant de testede gikk også ned.

Det kommer fram i Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 49.

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver de i rapporten.

FHI advarer imidlertid mot at situasjonen fremdeles er ustabil, med fare for ny smitteøkning, og de påpeker at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto