Fikk 21 seksere: - Dropp videregående, er hans råd

Fredrik Meringdal droppet tredjeåret på videregående og fikk 21 seksere. - Du lærer mye mer av ikke å gå på skolen.

- Er du dedikert og klarer å jobbe hardt, så kan jeg si med trygghet si at du lærer mye mer av å ikke gå på skolen.

Det sier 19 år gamle Fredrik Meringdal. Tredjeklasse på videregående gjennomførte han selv, gikk opp som privatist. Av 25 karakterer fikk han 21 seksere på vitnemålet.

Han har alltid hatt ferdigheter over normalen, spesielt i matte og fysikk. I tillegg er han blant Norges beste bordtennis-spillere.

- Jeg gikk to år på Norges toppidrettsgymnas, men gikk ikke tilbake etter andre klasse. Det har jeg tjent mye på. Jeg følte som mange andre, at skolen er veldig lite effektiv. Det går mye tid til ting som ikke er relatert til skolen. Man sitter i et klasserom med 20 - 30 andre elever. Det er veldig lite optimalt for læring. Ofte har man en lærer som snakker om andre ting enn pensum. Alt i alt ender det ofte opp med at du ikke har lært noe etter å ha vært på skolen i seks, sju timer, sier Meringdal.

I tredjeklasse valgte han i stedet å lese hjemme.

-Nå når jeg har studert på egenhånd, har det holdt å lese én til to timer hver dag på pensum. Resten av tiden har jeg brukt på å bli bedre i det jeg ønsker å bli god i. Det er IT og kunstig intelligens, ser han.

Gå i deg seg og spør om du virkelig får noe utbytte av være på skolen

Han mener det har vært mange fordeler med å studere på egenhånd og vil anbefale de som syntes de får lite utbytte av skoletimene om å vurdere å gjøre det samme.

- Gå i deg seg og spør om du virkelig får noe utbytte av være på skolen. Vil du bruke et år av livet ditt på å sitte i et klasserom og ikke få mer kunnskap? Hvis svaret er «nei», så vil jeg absolutt anbefale å ta alle fag på egen hånd, sier han, men advarer.

- Du må vite at du er strukturert nok til å jobbe én til to timer hver dag gjennom hele året med pensum. Om du i ett par uker ikke jobber med skole, kan det fort bli vanskelig å finne disiplinen til å gjøre skolearbeid igjen og dermed lett å skli ut. Dessuten er det svært vanskelig om ikke umulig å få tilbake studieplassen på videregående når man først har sagt den ifra seg.

Han mener også at 10-prosent regelen bør fjernes, fordi det for mange elever ikke er sammenheng mellom oppmøte og karakter.

Mattegeni



Nå er altså ikke Fredrik Meringdal den helt vanlige studenten.





I 2017 kom han på 3. plass i den nasjonale finalen i Kjemi-OL for elever på videregående skole og på andreplass i den nasjonale matematikk-konkurransen i Niels Henrik Abels matematikkonkurranse.

Han har representert Norge i de internasjonale konkurransene Baltic Way og Kjemiolympiaden.

I tillegg er han for tiden rangert som Norges femte beste bordtennis-spiller blant herrene.

Meringdal har tidligere fortalt til Romsdals Budstikke at det var en lærer på Skjevik barne- og ungdomsskole som fikk ham interessert i matematikk.

- Det var han som fikk meg ekstra interessert. Jeg syns han var veldig flink til å motivere elevene. Blant annet ga han oss mange praktiske eksempler. Da han så at jeg var flink, var han ivrig på at jeg skulle løse oppgavene i matteboka på en kreativ måte, finne snarveier. Det motiverte meg mye, fortalte han.

Jeg tror at til syvende og sist, så er det kunnskapen du faktisk har som gjelder, og ikke den kunnskapen du har på papiret

I 10. klasse fikk han tilbud om å studere videregåendepensum. Dermed begynte han å studere på egen hånd, og det har han altså gjort mer og mer.

Jobb og selvstudier fremfor høyere utdanning



Nå har 21 seksere på vitnemålet og kan komme inn på nærmest hvilken som helst studie.

- Hva gjør du etter videregående? Skal du studere videre?

- Jeg har allerede en jobb innen IT og kunstig intelligens. Den hadde jeg aldri fått hvis jeg hadde gått på skolen siste året av videregående. Da hadde jeg ikke fått muligheten til å tilegne meg kunnskapen jeg trengte til jobben jeg har nå.

- Nå kunne jeg studert videre på universitetet, men for hva da? For å få bli kvalifisert til den jobben jeg allerede har?

- Men du får ikke studiepoeng og grader som du kan sette på en CV.

- Nei, det er jo baksiden ved å studere på egenhånd, men jeg tror at til syvende og sist, så er det kunnskapen du faktisk har som gjelder, og ikke den kunnskapen du har på papiret.

Mer om å studere selv: Slik blir du raskt ferdig med skolen

Mest sett siste uken