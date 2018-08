Fikk 9.600 i bot for kniv i hanskerommet

Karl Naadland Janz må ut med 9.600 kroner for å glemt en friluftskniv i hanskerommet.

9.800 kroner ble dommen etter at politiet fant en kniv i hanskerommet til 20 år gamle Karl Naadland Janz fra Vennesla, skriver Fædrelandsvennen. (Bak betalingsmur)

- Jeg er jo fortsatt ganske uenig. Jeg synes det er vanskelig å forstå at det går under det samme - det å ha en kniv i hanskerommet og å gå rundt med den på gata. Det synes jeg er litt pussig, sier Janz til Nettavisen.

Brukte kniven til matlaging på hytta

Det var i februar at Janz ble stoppet av politiet. De ransaket bilen hans og i hanskerommet hadde Janz, som sier han aldri har vært i klammeri med politiet før, en friluftskniv han kjøpte for en femtilapp for mange år siden.

– Det er en vanlig kniv jeg har brukt til matlaging og friluftsliv når jeg har vært på hytta. Jeg hadde helt glemt at den lå der, forklarer 20-åringen til Fædrelandsvennen.

Tok saken til retten

Ransakelsen endte med at Janz ble informert om at han fikk et forelegg for å ha båret kniv på offentlig sted. Boten viste seg da den kom å være på 8.000 kroner, og Janz tok saken i retten.

- Jeg skaffet meg advokat og hadde jo et lite håp, men man skjønner jo at det ikke er sikkert det går, sier han til Nettavisen.

Dommen kom i sommer og Janz ble funnet skyldig og må betale 9.600 kroner i bot. I tillegg må han betale 1.500 i saksomkostninger. Janz forteller Fædrelandsvennen at han hadde forstått boten om han hadde kniven i beltet.

– De fleste vil nok reagere på at det går an å få en såpass stor bot for å oppbevare en friluftskniv i bilen, sier advokatfullmektig Mari Førde Eikeland, som representerte Janz da han tok saken til retten.

Tingretten viser ifølge Fædrelandsvennen til at kniven var «lett tilgjengelig», samt at det var flere måneder siden Janz hadde brukt kniven.

Dette er ikke første gang folk har fått klekkelige bøter for ha kniv på offentlig plass, og i fjor kunne Oslo-politiet opplyse om at bøtene settes opp til minst 12.000 kroner og maks 20.000 kroner i Asker, Bærum og Oslo.

