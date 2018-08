Filmforbundsstreik truer populære TV-produksjoner

530 medlemmer i Norsk Filmforbund kan bli tatt ut i streik. Det vil i tilfelle ramme TV-produksjoner som Stjernekamp, Farmen, Skal vi danse og Heimebane.

Ifølge Medier24 melder forbundet at de kan ta ut 380 medlemmer fra TV-underholdning og 150 medlemmer fra TV-drama i streik dersom meklingen med Virke hos Riksmekleren ikke løser seg innen midnatt natt til lørdag 1. september.

I en pressemelding skriver Filmforbundet at streiken blant annet kan true de fire produksjonene, samt andre dramaserier og underholdningsprogrammer som er under produksjon.

– TV-arbeiderne spesielt tjener 25 prosent under gjennomsnittet i Norge. Det er en ganske ekstrem situasjon som betyr at dette er folk som i fremtiden ikke kan stifte familie fordi de ikke har råd til det. På den annen side er det høyt utdannede folk, og vi mener det er urimelige forhold som det bør tas tak i nå, sier forbundets daglige leder Even Stormyhr.

Bransjedirektør Torbjørn Urfjell i Virke produsentforening opplyser at han ikke kan kommentere innholdet i forbundets pressemelding.

– Å kommentere mekling på denne måten er det klare regler om. Jeg vil ikke ødelegge for at vi skal bli enige, sier han.

