Seks venstreekstremister er pågrepet i Arendal sentrum, mistenkt for opptøyer mot islamkritiske SIAN og partiet Alliansen, melder nettavisen Filter.

Politiet melder om hendelsen ved 19-tiden torsdag, men henviser kryptisk til at personene ble pågrepet for mistanke om brudd på straffelovens paragraf 182, som gjelder opptøyer.

– Vi kan ikke si mer akkurat nå. Vi vil komme med mer informasjon senere, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til NTB.

Filter Nyheter melder imidlertid at det var seks venstreekstremister, deriblant leder i kommunistgruppa Tjen Folket, som ble pågrepet.

Etter det nettavisen erfarer, fryktet politiet at gruppen søkte voldelig sammenstøt med personer fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Alliansen. De to sistnevnte gruppene hadde et godkjent arrangement under Arendalsuka.

(©NTB)

Mest sett siste uken