Finanstilsynet: Nordmenns gjeldsbelastning er rekordhøy

Finanstilsynet mener høy gjeld og høye eiendomspriser kan true den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Nordmenns gjeldsbelastning er nå rekordhøy.

Analysen kommer fram i tilsynets ferske «finansielle utsyn».

– Husholdningenes gjeldsbelastning, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang, skriver Finanstilsynet.

Bakgrunnen er at gjeldsveksten i flere år har vært høyere enn inntektsveksten. Mange folk mangler skikkelige økonomiske buffere, påpeker tilsynet.

– En stor andel av husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkning. Den høye gjeldsbelastningen innebærer at selv en moderat renteoppgang vil føre til betydelig høyere rentebelastning, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Selv om veksten i boligprisene beskrives som moderat den siste tiden, peker Finanstilsynet på at høy prisvekst over lang tid har bidratt til å øke fallhøyden.

– Når panteverdiene øker, gir det rom for å ta opp mer lån, som igjen vil presse prisene oppover. Høy pris- og gjeldsvekst over tid kan føre til at ubalanser bygger seg opp og øker risikoen for tap i banker og livsforsikringsfond, sier Baltzersen.

Veksten i husholdningenes forbrukslån har avtatt noe, men årsveksten er fortsatt høy, ifølge rapporten.

