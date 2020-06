Finland lar ikke nordmenn komme til landet via Sverige

Nordmenn som drar på ferie til Finland og bruker Sverige som transittland, kan bli avvist ved ankomst, opplyser den finske grensemyndigheten.

Nylig åpnet alle de nordiske landene for reiser seg imellom, med sterke begrensninger for Sverige, der man kun kan dra til Gotland.

Norge og Danmark tillater derimot at man kan kjøre gjennom Sverige for å komme til hverandre. På Folkehelseinstituttets hjemmesider står det at dette også gjelder Finland.

Men svaret fra den finske grensekontrollen er et annet.

– Per i dag er fritidsreiser ikke tillatt via den indre grensen fra Sverige til Finland, skriver Jonna Härkönen ved det finske sjøoppsynet i en epost til NTB.

Hun vektlegger at det ikke er statsborgerskap som er avgjørende, men landet man reiser inn fra. De fleste land tillater ikke gjester fra Sverige på grunn av koronasituasjonen i landet.

Det betyr at nordmenn som vil til Finland, må bruke fly eller krysse landgrensen i nord.

