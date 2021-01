Finland stenger grensa mot Norge for å hindre at det muterte viruset kommer dit.

Dermed er det nå ikke mulig for nordmenn å ta seg fritt inn i noen av nabolandene.

Grensa til Finland stenger onsdag for reisende fra alle Schengen-land og vil være stengt til 25. februar. Vedtaket ble gjort i forrige uke.

– Den epidemiske situasjonen i Finland skiller seg betydelig fra den som er i andre Schengen-land. Av den grunn er risikoen for at reisende kan spre de nye koronavariantene signifikant, skrev det finske innenriksdepartementet i den forbindelse.

De nye innreisereglene innebærer at kun arbeidsreisende som regnes som viktige for sikkerhet og samfunn slipper inn i landet. Departementet har laget en liste over yrker som kan falle inn under den kategorien.

