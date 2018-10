Finnmark bryter loven ved ikke å delta i sammenslåing, fastslår departementet

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) (t.v.) oppsøkte i mai statsminister Erna Solberg (H) for å legge fram resultatet av folkeavstemningen der 87 prosent sa nei til å bli slått sammen med Troms, uten at det rokket ved regjeringens plan om et nytt storfylke i nord. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )