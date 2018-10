Forbrukerrådet reagerer på at fire av ti kommuner ikke har gjennomført brukerundersøkelser på sykehjemmene de siste årene.

Slike brukerundersøkelser kartlegger blant annet hvordan pasienter og pårørende opplever mattilbudet. Forbrukerrådet har innhentet tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi må sørge for at de gamle får det de trenger på tallerkenen. Det gir dem livskvalitet, og dessuten en sunnere økonomi for samfunnet. Det gjør det verdt at kommunen tar seg bryet med å spørre de eldre og familiene deres om deres mening, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Hun synes skremmende mange eldre er underernærte, noe som gir større risiko for sykdom og lavere livskvalitet.

Forbrukerrådet mener at alle som mottar pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud.

Også eldreminister Åse Michaelsen (Frp) reagerer og mener det er en selvfølge at kommunene snakker med brukerne og deres pårørende.

– Hvis ikke kommunene skjerper seg, skal jeg være den første til å ta tak, sier hun til TV 2.

