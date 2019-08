Fire bøtelagt etter demonstrasjon ved slakteri på Romerike

De fire aktivistene som ble pågrepet etter mandagens demonstrasjon utenfor Furuseth slakteri, fikk 10.500 kroner i bot hver.

Det er en av aktivistene, Samuel Rostøl, som skriver dette på sin Facebook-side , melder Nationen.

Totalt må de fire ut med 42.000 kroner til sammen.

Rostøl skriver at han syns summen er høy, tatt i betraktning av at Furuseth slakteri ble gitt en bot på 23.000 kroner for å ha senket en gris i varmt vann før den var blitt ordentlig avlivet.

Ifølge Øst politidistrikt var demonstrasjonen ikke innmeldt, slik en er pliktet å gjøre. Seks personer ble klippet løs da de nektet å følge pålegg om å fjerne seg. Til Nationen opplyser arrangøren Direct Action Everywhere (DxE) at rundt 50 norske og svenske aktivister hadde møtt opp.

– Aktivistene lenker seg fast med kjetting og sykkellåser til portene for å forsøke å hindre lastebilene med dyr å kjøre inn på slakteriet, sa talsperson Veronika Andersson.

Det sto biler fulle av dyr utenfor, og disse fikk ikke lesset av, ifølge slakteriets daglige leder Harald Furuseth.

– Velferdsmessig er det ikke bra. Det er et paradoks at dyreforkjempere bidrar til dyrs lidelse, sa Furuseth.

(©NTB)