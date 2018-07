Fire har omkommet på fiskebåter så langt i år

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at fire personer omkom på norske næringsfartøy i første halvår av 2018. Alle dødsulykkene skjedde på fiskefartøy.

Totalt ble det registrert 106 arbeidsulykker i perioden, omtrent det samme som i fjor da tallet var 115. I fjor omkom også fire i dødsulykker i samme periode.

– Det er gledelig at vi ser en liten nedgang på antall personulykker, men vi hadde ønsket en betydelig større nedgang på arbeidsulykker og spesielt på antall omkomne. Dette viser at vi er nødt til å fortsette med holdningsskapende arbeid og tiltak, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

To av dem som omkom i første halvår i år, var fiskere som falt over bord under garnfiske og krabbefiske. En annen fisker omkom da båten hans gikk ned.

Den fjerde dødsulykken skjedde på et større fiskefartøy. En utenlandsk fisker gikk inn i en lastetank som skulle luftes ut.

– Han mistet bevisstheten på grunn av oksygenmangel, falt ned i tanken og ble liggende med ansiktet i rester fra lasten, opplyser Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

