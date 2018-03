Fire MDG-ere bytter parti til SV

- Det har vært en ukultur i organisasjoen over tid, sier en av bystyrepolitikerne som forlater MDG.

Interne konflikter fører til at fire MDG-politikere i Bergen nå forlater partiet, og melder overgang til SV.

De to representantene i Bergen bystyre, Randi Amundsen og Diane Berbain, og vararepresentantene Fredrik Sundt Breien og Janet Wiberg, melder mandag seg ut av Miljøpartiet de Grønne.

Fra og med mandag kommer de til å være en del av SVs bystyregruppe i Bergen, melder SV i en pressemelding.

- Nødvendig å forlate partiet



Bergen SV har kalt inn til en pressekonferansen om saken klokken 10.

- Å melde seg ut av MDG er ikke et lett valg, men vi har likevel kommet frem til at dette er riktig å gjøre nå. Først og fremst handler dette om politikk, men det har også vært en ukultur i organisasjonen over tid, som ikke har blitt håndtert skikkelig av partiet. Det har til tider vært unødig krevende å konsentrere seg om det politiske arbeidet, og nå er vi kommet til et punkt hvor vi finner det nødvendig å forlate partiet, sier Amundsen i en kommentar.

Med sju faste representanter vil SV nå være det tredje største partiet i Bergen bystyre.

- Vi har opplevd at MDG har beveget seg fra der partiet var da vi gikk inn i det. Det har tatt et langt skritt til høyre, i retning et «blågrønt» standpunkt. Vi går til SV fordi vi ønsker å jobbe med et mer helhetlig politisk prosjekt, der fattigdomsbekjempelse, feminisme, skole, og helse er en integrert del av miljøsaken. I MDG har vekstkritikk og solidaritet fått mindre vekt, og markedstenkning har blitt mer framherskende, Berbain.

- Formidabel hjelp for SV



Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i Bergen, ønsker de to nye representantene velkommen til SV.

- Vi ønsker de nye medlemmer velkommen med åpne armer, og ser fram til å jobbe sammen med dem. Vi kjemper for de samme politiske sakene, og jeg vet at Randi og Diane vil være en formidabel hjelp i SVs arbeid i Bergen bystyre, sier hun.

