Fire menn pågrepet i væpnet aksjon i Bergen

Fire menn er pågrepet etter at politiet lørdag ble varslet om at en person var sett med et våpen i sentrum av Bergen. Store styrker ble satt inn aksjonen.

Bergens Tidende meldte først om aksjonen lørdag kveld. – Vi fikk først inn en melding om at en person var sett i Bergen sentrum, der han beveget seg rundt og tok et våpen opp av bukselinningen, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB. Det skal ikke ha vært snakk om noen trusselsituasjon. Politiet satte inn store styrker i et søk etter personen. – Vi fant vedkommende på et utested sammen med tre andre menn, rundt klokken 23.30. De ble anholdt der, ved kjøpesenteret Xhibition, sier Rebnord. Operasjonsleder har ikke flere detaljer om de anholdte utover at de er i alderen 20 til 40 år og at de vil bli avhørt søndag. – Vi har også kontroll på en pistol, men jeg kan ikke si om det er en ekte pistol eller om det er en replika, sier Rebnord. (©NTB)

Debatt Skriv ditt leserbrev her Vil du delta i debatten?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening

(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken