Fire negative tester på Hurtigruten-skipet Fridtjof Nansen

De fire besetningsmedlemmene som har sittet isolert på Hurtigruten-skipet Fridtjof Nansen, har testet negativt for koronaviruset.

Etter at smitteutbruddet på Roald Amundsen ble kjent, ble fire besetningsmedlemmer på Fridtjof Nansen satt i isolasjon på skipet med lette forkjølelsessymptomer. Tirsdag kveld opplyser Hurtigruten at disse har testet negativt for covid-19.

Skipet, som er i seilas fra Hamburg langs norskekysten og tilbake til Hamburg, har 171 passasjerer og 162 besetningsmedlemmer om bord. Hurtigruten opplyser at det gjennomføres testing av resten av mannskapet, og at gjestene også oppfordres til å la seg teste.

Passasjerene blir bedt om fortsatt å holde seg på lugarene til testresultatene er kjent.

– Det er selvsagt gode nyheter at de fire på isolat om bord på MS Fridtjof Nansen har testet negativt. Men vi tar likevel fortsatt alle forholdsregler, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten.

Regjeringen har midlertidig forbudt cruiseskip med mer enn 100 personer om bord å legge til kai i norske havner, men cruise som allerede var i gang får fullføre til bestemmelsesstedet.

Hurtigruten-skipet Spitsbergen er på vei fra Svalbard til Tromsø der ingen får gå i land fra skipet før de har testet negativt for koronaviruset. Det er ingen mistanke om smitte om bord i dette skipet.

